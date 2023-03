“Castagna bike On the road“ Pedalando tra borghi e specialità

Pronti gli appassionati delle “due ruote” perché martedì apriranno le iscrizioni alla prima Castagna Bike On The Road, un evento che punta tutto sullo spirito di avventura del ciclismo primordiale, tra gusto, tradizione, paesaggi e relax. Una cicloturistica su strada per scoprire l’altra faccia della Lunigiana. Dopo l’edizione test dello scorso anno, torna l’evento cicloturistico per gli amanti delle ruote strette e del gusto il 14 maggio. I percorsi saranno tre (corto, medio e lungo) per accontentare ogni tipologia di appassionato con diversi chilometraggi e livelli di difficoltà, ma le medesime opportunità di assaggiare e innamorarsi dei piatti della tradizione lunigianese. Tutti e tre gli itinerari condividono la partenza nell’affascinante borgo medievale di Filetto a Villafranca. Pedalando di borgo in borgo si degusteranno specialità del luogo.