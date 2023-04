Cassonetti dei rifiuti strapieni Nuove proteste a Marina di Massa

Ieri Marina di Massa era piena di visitatori, un mix di turisti e di massesi che si sono riversati verso il mare per la Pasquetta. Ma continuano le polemiche, soprattutto dei residenti, per il caso-rifiuti. Come già altri cittadini hanno fatto, sono giunte nuove segnalazioni per denunciare la situazione nelle zone dove sono rimasti i cassonetti. "Questi cassonetti – afferma una nostra lettrice – dovrebbero essere a uso esclusivo dei residenti nella zona. In realtà sono molto gettonati e si assiste a quotidiani pellegrinaggi di auto e furgoni che rilasciano rifiuti di ogni genere. Le conseguenze sono: una sporcizia diffusa, perché i rifiuti vengono versati sulla strada che è indecente anche da calpestare, la presenza di ratti, cornacchie, gabbiani e piccioni, che gozzovigliano con rischi per l’igiene pubblica; l’inquinamento da gas di scarico per le processioni di mezzi con motori accesi che sostano nei pressi dell’area di scarico, i rumori e i disagi, anche per il continuo inevitabile transito di mezzi dell’Asmiu, che, comunque, non riescono ad arginare il fenomeno".

Ricordiamo che ieri l’Asmiu ha aperto in via straordinaria le isole ecologiche di via Pisa e via Magliano per consentire, soprattutto ai tanti possessori di seconde case, di smaltire i rifiuti.