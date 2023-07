Caso Sanac Barabotti sprona il Governo

Caso Sanac, il deputato della Lega, Andrea Barabotti, sprona il Governo affinché "acceleri sulla nuova manifestazione d’interesse che dovrà necessariamente avere degli elementi innovativi rispetto al passato". Barabotti è intervenuto nel corso del question time in X Commissione alla Camera. "Il management di Acciaierie d’Italia – ha detto – si sta dimostrando fin troppo esterofilo e troppo poco riconoscente nei confronti del nostro sistema Paese. Non è accettabile che una realtà industriale importantissima come Sanac Spa debba inviare 30 decreti ingiuntivi ad Acciaierie d’Italia per incassare, dopo grave ritardo, 21 dei 23 milioni che gli sono dovuti. Così come non si può tollerare che Acciaierie d’Italia si avvalga di fornitori stranieri per la fornitura di prodotti per cui Sanac è un’eccellenza mondiale".