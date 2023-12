Caso Mattei, il Pd: "Le auguriamo di dare un contributo alla città"

A palazzo civico stanno impazzendo per capire se la commissione cultura, quella convocata per giovedì per eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Maria Mattei dal gruppo del Pd, si può riunire o no. Si sta cercando nei regolamenti, nel Tuel e in altre regolamentazioni comunali. Le chat di palazzo sono in fiamme e ognuno cerca di dare una giusta interpretazione. Il succo del discorso è questo: venendo meno un componente della maggioranza, la consigliera Mattei, la commissione cultura nel riunirsi formalmente per eleggere il sostituto di Mattei rispetta il principio della proporzionalità? Vale a dire 5 consiglieri di maggioranza e 3 di minoranza. Passando all’opposizione Mattei ha di fatto mischiato le carte in tavola: 4 consiglieri di maggioranza e 4 di opposizione. E poi c’è la questione della nuova nomina, che in caso di parità di voti su due nomi, porterebbe di nuovo alla presidenza la stessa Mattei, la consigliera più anziana di età, come recita il regolamento. Insomma un vespaio che i tecnici sono chiamati a rispondere e che sta provocando malumori anche tra i consiglieri di maggioranza, che giovedì potrebbero disertare volontariamente la seduta.

Intanto il Pd risponde a Mattei. "In questi giorni abbiamo incontrato Maria Mattei e ci siamo confrontati a lungo – scrivono dal Partito democratico –, anche per noi non cambia la stima e l’amicizia personale, come mai è venuta meno in tutti questi anni. Abbiamo colto aspetti che ci ha posto, già come era avvenuto in questo anno e mezzo di attività comune, come stimolo a migliorare. Permane una divergenza che non siamo riusciti ad appianare in un confronto che non è iniziato in questi giorni, infatti sia il Pd sia il gruppo consiliare si sentono pienamente impegnati a sostenere l’amministrazione Arrighi, e ritengono che il lavoro che si sta svolgendo e che soprattutto si svilupperà sia utile a migliorare la nostra città e a far crescere la nostra comunità. A Maria auguriamo di poter dare anche dall’opposizione un contributo".