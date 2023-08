Caso Luna Park a Massa: Sinistra Italiana critica Persiani

Da Poveromo al monte di Pasta, passando per il parco Ugo Pisa: l’operato dell’amministrazione è bocciato. È la linea di Cesare Valesi di Sinistra Italiana, che indirizza le sue critiche al primo cittadino Francesco Persiani (nella foto). "Cari concittadini che avete votato il sindaco Francesco Persiani, tenetelo d’occhio questo vostro sindaco, potrebbe continuare a fare danni più che le salagre, grandine in dialetto".

"Esaminate l’aspetto della recidività – entra nello specifico –: dal disboscamento del parco dei conigli per fare installare un luna park, ora per lo stesso motivo dare l’autorizzazione allo scempio nella zona di Ronchi Poveromo. Continuando così – prosegue nella sua analisi –, questo sindaco, potrebbe fare disbocare il Monte di Pasta, per un luna park in collina".

"Una particolare attenzione – continua – dovete avere per la ristrutturazione delle grandi opere, come l’’Ugo Pisa e altre colonie, sollecitate il vostro sindaco a rendere pubblici gli importi dei lavori e le ragioni sociali delle imprese coinvolte. Un altro problema è l’area bombardata della Conca, dove c’è il rischio che venga autorizzato un obbrobrio nel cuore del centro storico. È necessario evidenziare che le casse comunali sono state svuotate dalla precedente amministrazione Persiani e non da quella Volpi, molto occulata nelle spese – conclude l’esponente di Sinistra italiana –, fino ad avere paura".