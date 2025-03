Caso aeroporto e reazioni politiche. No di Rifondazione all’ampliamento. Il sindaco Persiani incontra Talin

Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, risponde così alle polemiche sorte da parte del centrosinistra sul restyling dell’aeroporto di Massa e Cinquale, incontrando l’imprendotore Talin. "Ho avuto il piacere di incontrare Fabio Talin, amministratore della società che si è aggiudicata la gara per la gestione dell’aeroporto. In attesa dell’ufficializzazione definitiva abbiamo avuto uno scambio di informazioni molto produttivo, durante il quale abbiamo discusso del futuro dello scalo e delle prospettive di sviluppo. Nonostante quei pochi che hanno remato e continuano a remare contro gli interessi di Massa e dei massesi, continuerò a lavorare per garantire un rilancio strategico dell’aeroporto".

Non si placano le polemiche, questa volta è il partito di Rifondazione comunista di Montignoso a criticare l’operato: "Non siamo contro l’esistenza dell’aeroporto nella sua struttura attuale, così come riteniamo che nel limite della sostenibilità economica e sociale qualcosa debba essere fatto. TrueStar Estate, società, con sede a Saint Moritz, ha vinto il bando di gara del comune di Massa per la gestione di 15 anni dello scalo, presentandosi con un’offerta di canone annuo 11 volte superiore alla base d’asta stabilita e sostenendo di voler modificare sensibilmente l’area in oggetto. Leggendo le dichiarazioni del patron del gruppo TrueStar, Nicola Talin, dobbiamo rilevare alcune criticità. Certo, occorrerà prima visionare, con chiarezza, le documentazioni presentate, che al momento non sono disponibili, poichè non è ancora chiaro se la società di diritto svizzero abbia i requisiti per la partecipazione al bando, cosa che andrà appurata come richiesto dalla società ToscanaAeroporti, ma le dichiarazioni di Talin disegnano un quadro non certo edificante per il territorio. Vale la pena ricordare che tutto l’aeroporto è area a pericolosità idraulica molto elevata con battenti in alcuni punti superiori ai 50 cm".

"Questo significa che ogni opera di cementificazione ulteriore rispetto alla stato attuale – proseguono –, compreso l’asfaltatura della pista potrebbe rappresentare un problema di sostenibilità: le acque non più raccolte dalla permeabilità dell’aerea si riverseranno nelle zone limitrofe andando a compromettere le abitazioni, sia lato Massa che Montignoso. Sui numeri occupazionali purtroppo l’esperienza ci dice che non corrispondono mai alla realtà effettiva e in termini qualitativi sono elevate le preoccupazioni per la possibilità che si tratti di lavoro precario e di bassa qualità. Infine, lo slogan lanciato dal patron della Truestar:” Aeroporto di Cinquale una piccola Malpensa”, ci riporta alla mente i numerosi comitati di protesta cittadini della zona lombarda da anni sul piede di guerra per il peggioramento della qualità della vita nelle zone limitrofe all’aeroporto".