"Casi di scabbia a scuola? Serve più pulizia" Protesta degli studenti che disertano le aule

Hanno protestato esponendo striscioni che invitavano la direzione scolastica ad assicurare maggiore pulizia nei locali del polo d’istruzione tecnico e professionale Barsanti, Salvetti, Einaudi e Fiorillo. Gli studenti, intenzionati a proseguire la protesta, e le loro famiglie si sono allarmati dopo che si era sparsa la voce circa casi di scabbia nella scuola superiore Barsanti con sede a Marina di Carrara.

Al grido di “La scabbia non è di moda“, gli striscioni hanno campeggiato di fronte all’ingresso del polo didattico. Secondo i giovani, non ci sarebbe stata sufficiente chiarezza e trasparenza nella gestione della situazione. E in questi giorni una grande parte di loeo, per paura di contrarre la malattia, ha deciso di non entrare in aula. Ad ogni modo, la scuola ha inviato proprio ieri una circolare informativa – comprensiva di un vademecum esplicativo – con l’obiettivo di indicare in che modo eventualmente trattare la malattia. La dirigente scolastica Addolorata Langella, nonostante il polverone che si è sollevato, ha mantenuto la calma inviando alle classi i documenti relativi alla prevenzione per debellare la presenza di scabbia. Precisando che per il momento "un unico alunno è risultato infetto" e che "la scuola non è focolaio dell’infezione e la persona in questione che ha contratto la malattia è al di fuori dell’istituzione scolastica". La circolare "contenente norme di cautela e misure di prevenzione per contrastare il diffondersi dell’infezione" è stata diffusa "a seguito di comunicazione da parte dell’Azienda USL Toscana nord ovest". L’invito ai docenti è a "leggere in classe la circolare e discuterne il contenuto per mettere in atto interventi di dovuta sensibilizzazione nell’attuazione di corretti comportamenti, volti alla salvaguardia della salute e sicurezza personale e collettiva". E la seconda circolare precisa che "l’istituto ha seguito il protocollo di prevenzione inviato dall’Asl di Massa Carrara" e che "per quanto riguarda l’ambiente in generale non sono necessari interventi di disinfezione ma semplicemente un’accurata pulizia dei locali con i comuni detergenti. L’istituto – si legge ancora nel documento – sta seguendo la prevenzione come da indicazioni del Ministero della Salute. La pulizia dei locali viene regolarmente garantita dai collaboratori scolastici di recente anche aumentati di numero". L’invito è a "tenere, al di fuori della scuola, comportamenti idonei a salvaguardare la salute personale e collettiva, evitando di diffondere notizie prive di ogni fondamento". Sull’episodio è intervenuta anche la Lega, col commissario provinciale Nicola Pieruccini, che si è detta al fianco degli studenti. "Scabbia a scuola? La Lega lo aveva già previsto quando era stata attaccata dagli anarchici del circolo Fiaschi per lo sbarco dei migranti al porto di Marina – spiega – La direzione didattica deve dare spiegazioni: i genitori che non avevano avuto informazioni non hanno sottoposto i loro figli alla sorveglianza sanitaria di rito".