Case popolari, ok alla vendita. Solo il Polo Progressista vota no

Un solo voto contrario (e 26 sì) al piano di razionalizzazione e cessione degli immobili Erp a Massa, come da piano approvato dal Lode e dalla Regione, ed è stato quello della consigliera Daniela Bennati, per il Polo Progressista e di Sinistra. "Abbiamo votato convintamente no alla vendita delle case popolari prevista – sottolinea Unione Popolare, che fa parte della coalizione del Polo –. Questa operazione si inserisce nella logica perversa dell’arretramento del pubblico nella gestione del territorio e dei servizi essenziali. E’ la solita logica che ha portato alla privatizzazione dei trasporti, che porterà alla privatizzazione dell’igiene urbana, che ha portato le bollette di Gaia a livelli insostenibili. Noi e il Movimento 5 Stelle a questo gioco che scarica sulle classi povere i costi dei servizi pubblici essenziali non ci stiamo".

E’ stato un consiglio comunale teso. Elia Buffa, sindacalista di Usb-Asia e delegato dal Comune per le domande di accesso alle case popolari, è stato portato via dall’aula dalla polizia municipale (nella foto) mentre contestava il piano delle vendite sugli alloggi popolari parlando di "scandalo". Poi è stato fatto parlare su richiesta proprio del Polo Progressista. "Il Comune – ha detto Buffa – assesta il colpo di grazia agli ultimi. Incapace di soddisfare le tante richieste, anziché adoperarsi nelle ristrutturazioni e messe in sicurezza necessarie ad aumentare la disponibilità di case richiedendo fondi extra a Regione e Governo, batte cassa sul patrimonio pubblico. Ci si nasconde dietro al fatto che i soldi verranno utilizzati per comprarne di nuove. Ma con quale rapporto? In quanto tempo? E dove? Lo capirebbe anche un bimbo che si sta diminuendo il numero di alloggi".

Nel corso del dibattito, assessore e consiglieri di maggioranza hanno ricordato che "non si va in automatico avendere 156 alloggi. Nel rispetto dela legge regionale si fa un conteggio complessivo tra case ristrutturate e rimesse in circuito e a quel punto si sa quanti alloggi saranno materialmente ceduti. Ma nessuna speculazione, si cedono a chi vi abita da anni". Anche dal Pd, pur comprendendo i dubbi espressi da Buffa e dal Polo, si è votato a favore: "L’ideale sarebbe poter rimettere a posto le case ora inutilizzabili, ma le risorse realisticamente potranno arrivare solo da queste cessioni al momento e si dà comunque l’opportunità a famiglie di migliorarsi e diventare proprietarie".