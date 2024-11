“Cascando”... tre Anna sul palcoscenico delle Officine Tok

Dopo il grande successo di apertura della stagione teatrale, allo spaccio culturale a Monzone, oggi alle 21 il secondo appuntamento con il teatro delle ‘Officine Tok’. Sul palcoscenico la compagnia “DoveComeQuando” di Roma, che ha messo in scena oltre 30 spettacoli e corti teatrali in tutta Italia ed in Francia. La compagnia è diretta da Pietro Dattola, drammaturgo, sceneggiatore e regista, vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Internazionale Flaiano. Dattola, insieme a Flavia Germana de Lipsis costituisce, da quattordici anni, il fecondo sodalizio artistico. Lo spettacolo in stagione, dal titolo “Cascando”, è scritto e diretto da Pietro Dattola con Flavia Germana de Lipsis.

Tre Anna diverse che in fondo sono la stessa, dialogano con ironia e raffinatezza su un tema complesso e mai del tutto sviscerato. La fine di qualcuno che non ha imparato a camminare dritto come gli altri e che piuttosto si sente solo “cascare” e non solo di notte. Qualcuno che ha bisogno di ascoltarsi, o meglio “auscultarsi” il cuore, per essere certa che non abbia mancato un battito e se poi manca... Dove ripescarlo? Come recuperare? E’ davvero così che arriva la fine? Una notte insonne e piena di domande. Si prospetta una serata emozionante per il pubblico che vorrà partecipare.

I posti sono pochi ma alcuni ancora disponibili e prenotabili chiamando il numero 3405371090 o mandando una mail a [email protected], oppure allo Spaccio culturale in via Cesare Battisti 22 a Monzone di Fivizzano.