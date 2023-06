Casani: "Il monoblocco non si tocca" Assicurazioni sul futuro dell’ospedale

di Daniele Rosi

"Nessuna volontà di smantellare il monoblocco". La rassicurazione è arrivata direttamente dalle parole di Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest intervenuta nel consiglio comunale ad hoc per parlare del futuro del Monoblocco. In un consiglio con una buona presenza di pubblico, oltre alla direttrice era presente anche Giuliano Biselli, che era già intervenuto qualche giorno fa in commissione sanità in Comune dando alcune prime indicazioni, Monica Guglielmi responsabile Asl zona delle apuane, e l’ingegner Giancarlo Simoncini. "Il monoblocco è una macchina da guerra importante - ha sottolineato la direttrice - con tante prestazioni l’anno. Nella pandemia ha rivestito un ruolo fondamentale e a maggior ragione nessuno ha interesse a depotenziarlo". La direttrice è poi brevemente tornata sulla questione dei controlli dei vigili del fuoco che potrebbero mettere la parola fine, almeno momentaneamente, alle attività del Monoblocco. "Le prescrizioni arrivate dai vigili del fuoco dopo il sopralluogo sono molto onerose - ha ammesso - e soprattutto richiederanno tempi non immediati per il loro adeguamento. Per questi adeguamenti serviranno almeno sei mesi. L’attenzione della Regione sul Monoblocco è massima e tutti vogliamo che sia rafforzato, senza dimenticare la nuova palazzina". La sindaca ha poi ricordato come sarà garantita la continuità dei servizi, come già spiegato alcuni giorni fa, con oncologia e le cure palliative che continueranno dentro il Monoblocco, a piano terra, insieme alla tac; gli ambulatori divisi tra la palazzina H e i prefabbricati sul parcheggio lato Sarzana, e le cure intermedie dentro la Rsa di Fossone. "Non ci dovrà essere nessuna ricaduta negativa per i posti di lavoro - ha precisato Arrighi - e per quanto riguarda la nuova palazzina, siamo in fase avanzata di progettazione, e adesso è importante che si vada in fretta per la sua realizzazione. Entro luglio sarà pronta la nuova Rsa, con i 20 posti letto che saranno 40".

Prima degli interventi dell’opposizione, spazio anche per Paolo Biagini del comitato Primo soccorso, che ha fatto una rapida ricostruzione delle varie peripezie che nel corso degli anni il Monoblocco ha dovuto subire. Nicola Del Vecchio della Cgil ha invece lanciato un appello all’importanza della tutela della salute pubblica, ricordando come sarà compito dei sindacati vigilare su ciò che Asl e amministrazione hanno ribadito in consiglio comunale. Rassicurazioni su cui anche l’opposizione ha chiesto ulteriori chiarimenti, sia per la documentazione dei verbali del vigili del fuoco, e delucidazioni sulle tempistiche di intervento, oltre a riflessioni più generali sul ruolo del Monoblocco e il confronto con il Noa. "Mi chiedo se non ci si sia mai accorti prima che la struttura avesse bisogno di questi controlli - ha ricordato il neo consigliere Filippo Mirabella - quindi già questa è una cosa curiosa". Massimiliano Bernardi e Matteo Martinelli hanno invece definito tutta la situazione molto grave, con la necessità di riflessioni del mondo politico. Massimiliano Manuel ha chiesto maggior chiarezza sui tempi per tutto quello che Asl e Comune hanno promesso, mentre Andrea Vannucci e Andrea Tosi hanno ricordato alcuni dei servizi persi dal Monoblocco nel corso degli anni, invitando in maniera decisa il Comune a non permettere ulteriori indebolimenti.