Casa Salute, geometra al lavoro per lo “scambio” area Fs-ex Serd

C’è un accordo fra l’Usl Toscana nord ovest e il Comune di Massa che lega a doppio filo l’acquisto dei terreni ex scalo merci della stazione di Massa e la realizzazione di Casa e ospedale di comunità per oltre 10 milioni di euro al passaggio della palazzina ex Serd di viale Democrazia dalla proprietà dell’azienda sanitaria a quella di palazzo civico. Una sorta di ‘compensazione’ per la spesa di 1,5 milioni di euro che il municipio dovrà sostenere per acquistare i terreni da Sistemi Urbani, società strumentale di Ferrovie. Per portare avanti l’accordo, quindi, l’Usl Toscana Nord ovest ha affidato in questi giorni un incarico professionale esterno al geometra Fabio Poletti di Carrara per circa 9mila euro che dovrà produrre tutte le autocertificazioni previste dalle norme ai fini dell’affidamento del servizio di rilascio Ape, redazione relazione tecnica integrata di conformità urbanistica e catastale e aggiornamento mappa e planimetrie catastali dell’immobile di via Democrazia.