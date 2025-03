’Casa rossa occupata’ continua la battaglia. Festa e raccolta fondi

Dopo lo sgombero della casa cantoniera la Casa rossa occupata non ha chiuso la propria storia e continua le sue lotte "spargendo le spore generate in questi 12 anni sull’intero territorio, sostenuta da tutte le realtà che hanno condiviso riflessioni, lotta e feste in nome dell’equità e della giustizia sociale.Vi aspettiamo sabato al @fuori_luogo_carrara dalle 18 per conoscere le prossime mosse, sostenere con la cena benefit le spese legali della Casa Rossa e partecipare alla peformance sonora per oggetti, voce e laptop di Wasbag.Wasbag, altro tempo di Borsò, per Pietro". Informazioni e prenotazioni al numero di telefono 353 4724657 (la prenotazione è obbligatoria specificare se vegano). "Non si sgombera un’ idea!" concludono i membri della Casa rossa.