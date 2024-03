Casa dolce casa, o forse no…. Come garantire un alloggio?

“Il diritto alla casa non esiste.” Non l’inizio migliore per un incontro in cui si parla di servizi al cittadino, tra cui l’edilizia residenziale pubblica. Esiste il diritto alla salute, il diritto allo studio, ma non quello di avere un tetto sopra la testa. Niccolò Bagnoli, di Confservizi Cispel Toscana, ci spiega meglio di cosa si tratta. Lavora da anni per un’associazione regionale che si collega a tutte quelle realtà che offrono servizi pubblici. Le cosiddette case popolari sono uno di questi, e vengono assegnate a tutte quelle persone che non possono permettersi un affitto.

Per quali ragioni si chiede l’accesso alla casa popolare?

"L’immigrazione è il primo fattore che induce alla richiesta di case popolari. L’immigrato, nonostante possa trovare stabilità lavorativa, ha maggiori difficoltà a essere considerato valido affittuario per i privati. Viene quindi emarginato, anche se in possesso di tutti i requisiti necessari. Un’altra ragione è l’impoverimento generale della società: aumentano i prezzi dei generi di consumo, ma non gli stipendi e gli affitti salgono. Ogni 100 famiglie, 10 sono più povere rispetto a

cinque anni fa".

Su cosa regge il sistema delle case popolari?

"Sui contributi statali, regionali e comunali. Contributi pubblici che negli anni sono venuti meno e di conseguenza non è più possibile garantire un alloggio a tutti. Si pensi che in Toscana, ogni anno, si assegnano 1000 case popolari a fronte di una domanda di quasi 18000 famiglie. Anche in presenza di un Ente sociale, può essere difficile trovare i finanziamenti e costruire edifici nuovi".

Per chi è ospite in IPM, il problema dell’accesso ad una dignitosa unità abitativa è molto sentito. La provenienza da famiglie, quando ci sono, svantaggiate a livello sociale ed economico, comporta la necessità di chiedere aiuto ai servizi sociali presenti sul territorio. Spesso però le cose non funzionano e Bagnoli conferma che purtroppo in Italia è la rete di informazioni che manca. Sapere come chiedere un’agevolazione può essere davvero un’impresa e la burocrazia è a tratti inaccessibile.

La voce in aula si fa sempre più alta…

"Le case popolari fanno schifo! In Spagna il sistema funziona! In Francia basta fare una telefonata e ti trovano subito un posto dove dormire! Conosco ragazzi che vivevano per strada e nessuno li aiutava! Provi a chiedere aiuto in Comune e nessuno sa dirti niente! Anche mia mamma chiese la casa popolare e nessuno le ha mai risposto…ci state raccontando solo una

favola!".