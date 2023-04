Casa di comunità, è fatta Chiuso l’acquisto dell’area

Firmato davanti al notaio il rogito per l’acquisto da parte del Comune dell’area dell’ex scalo merci della stazione ferroviaria in cui verranno realizzati dall’Asl la nuova Casa e il nuovo Ospedale di comunità. "Sono soddisfatta di questo risultato - sottolinea la commissaria prefettizia Maria Rosa Trio - perché si tratta di un intervento importante. Il rogito siglato conclude mesi di lavoro comune con Fs e con l’Asl e rappresenta un passaggio fondamentale, considerato anche che il Pnrr prevede tempistiche ben precise. Il terreno sarà assegnato in diritto di superficie all’Asl, che successivamente procederà all’acquisizione mediate permuta. Questo passaggio consentirà di rispettare i tempi dettati dal Pnrr. La nuova struttura determinerà un sicuro miglioramento dei servizi sanitari garantiti in questo territorio e quindi un arricchimento per tutta la comunità".

"Dopo questa firma – evidenzia la direttrice generale Asl Maria Letizia Casani – la nostra azienda potrà procedere con l’affidamento dell’appalto integrato (progettazione ed esecuzione dei lavori) all’impresa che si è aggiudicata la gara essendo già state esplicate le necessarie procedure. I lavori avranno inizio entro ottobre e termineranno entro il 2026, in maniera da non perdere i finanziamenti destinati a quest’opera. Si tratta di un importante investimento per il territorio, 11 milioni di euro, che ci consentirà di assicurare ai cittadini una struttura nuova e moderna, che andrà a integrare e rendere quindi più completi i servizi territoriali nella provincia". Grazie alla Casa di comunità la Asl potrà potenziare e riorganizzare i servizi offerti. La nuova struttura sarà un punto di riferimento costante per la cittadinanza: la sede delle cure primarie e lo strumento attraverso cui coordinare tutte le attività a disposizione della popolazione, in particolare dei malati cronici.

Nella Casa della comunità di Massa, come nelle altre strutture dello stesso tipo presenti o previste sul territorio aziendale, opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, assistenti sociali e altri professionisti della salute. Ci sarà poi un Ospedale di comunità, che svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con l’obiettivo di evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni assistenziali, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia più prossimi al domicilio. E’ prevista la realizzazione di una struttura di 4.500 metri quadrati, con parcheggi (anche uno esclusivo per i dipendenti), 3 piani fuori terra e uno interrato. L’Ospedale di comunità occuperà invece una superficie di 900 metri quadrati e avrà 20 posti letto. Il progetto ben si inserisce nel contesto urbano dal punto di vista volumetrico, spaziale e dei flussi veicolari e pedonali, con presenza anche di un adeguato trasporto pubblico.