Casa di comunità Allarme della Cgil "Iter non completato A rischio 11,5 milioni"

E’ iniziato il conto alla rovescia per la Casa di comunità all’ex scalo merci ferroviario. Un progetto più volte sbandierato dalla giunta Persiani, che non ha avuto vita facile tra gli accordi di acquisizione con Rfi-Sistemi Urbani, società strumentale di Ferrovie, e Asl Toscana nord ovest e le polemiche di quanti sono contrari all’ubicazione e alla nuova cementificazione. Un progetto, già deliberato dalla Regione, che vale un investimento da oltre oltre 11 milioni di euro, finanziato in gran parte dal Pnrr, e che dovrà essere presentato entro il 31 marzo. Ci sono ritardi, i tempi sono stretti e la Cgil esprime grande preoccupazione "per quanto potrà accadere a Massa relativamente alla realizzazione della Casa di comunità".

"Abbiamo da tempo denunciato – affermano in una nota Cgil, Spi Cgil e Funzione pubblica Cgil di Massa Carrara – i ritardi colpevoli nella realizzazione di questa struttura che rappresenta uno strumento fondamentale per garantire ai cittadini adeguate risposte da parte dei servizi socio sanitari. La pandemia ha messo in luce l’importanza dei servizi sanitari di prossimità e il Pnrr che ne è diretta conseguenza ha previsto per la nostra provincia lo stanziamento di 11,5 milioni di euro, già deliberati da parte della Regione, per il potenziamento delle strutture presenti e la realizzazione per la città di Massa della prima Casa di comunità. Ora nell’imminenza della data del 31 marzo, che rappresenta la data ultima della presentazione del progetto per accedere ai finanziamenti, ci risulta che l’iter previsto non sia completato".

La Cgil, va detto, non era e non è convinta della scelta del luogo dove realizzare la struttura. "Abbiamo già denunciato la mancanza del confronto e dell’attivazione della corretta partecipazione democratica da parte della ormai passata amministrazione di Massa rispetto alla decisione relativa alla localizzazione della struttura – dichiara infatti il sindacato –. Abbiamo altresì da tempo pubblicamente preso posizione rispetto a una sua realizzazione che non comportasse ulteriore consumo del territorio e privilegiasse il recupero del patrimonio edilizio esistente. Adesso siamo di fronte al rischio di perdere definitivamente i finanziamenti necessari a realizzare anche nel nostro Comune la riorganizzazione dei servizi socio sanitari prevista dal decreto del 2022 dell‘ ex ministro Speranza e già avviata dalla nostra Regione. Una riorganizzazione che se rimane fatta solo dal Noa rischia di non rispondere assolutamente ai bisogni di cura dei cittadini e di non risolvere il problema degli accessi impropri al Pronto soccorso".

Un problema nel problema: "La situazione – conclude la Cgil – aggravata dalla mancanza dei medici di famiglia, dalla riduzione del servizio di Guardia medica e anche dalla mancanza di medici e operatori al Pronto soccorso. Tutti fattori che favoriscono il ricorso alla sanità privata ma solo come sappiamo per chi se la può permettere. Per questi motivi chiediamo che le istituzioni competenti si attivino al più presto per evitare di perdere il finanziamento e di compromettere per sempre per il nostro territorio la realizzazione di una rete di servizi sanitari adeguati ai bisogni dei suoi cittadini".