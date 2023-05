"Casa Ascoli, subito i soldi Ma anche una gestione capace"

Sul tema della Rsa Casa Ascoli e Fodazione Pelù l’associazione Politikè ha già più volte messo in chiaro la sua posizione. "Ci fa piacere che le nostre sollecitazioni per un intervento coordinato dalla Regione Toscana, nella persona dell’assessore Spinelli, abbiano avuto pronto riscontro – afrferma l’associazione che sostiene Cesare Ragaglini sindaco (nella foto) –. Raccogliamo quindi con favore le dichiarazioni di Marco Guidi che propone un’azione condivisa con tutti i candidati nei confronti della commissaria prefettizia perché si intervenga con liquidità immediata alle cooperative. Ricordiamo che soltanto un mese fa avevamo richiesto proprio questo! Non si dovrà però dimenticare che la situazione gestionale delle Rsa è ancora in alto mare. Registriamo infatti dagli operatori una disorganizzazione che non garantisce la giusta cura dei nostri anziani: mancanza di programmazione e attuazione di piani di miglioramento sono ancora lontani".

"Per questo – continua l’associazione Politikè il cui portavoce è Ruggero Porta, candidato al consiglio comunale – abbiamo più volte evidenziato che gli amministratori delle partecipate dovranno essere scelti sulla base di capacità e competenze, perché questo è uno dei principi cardine su cui fondiamo la nostra proposta di cambio di passo nell’amministrazione della città con Cesare Ragaglini sindaco".