Casa Ascoli, servizi alla coop La Salute Compass e Di Vittorio, sos stipendi

Le cooperative Compass e Di Vittorio che operano per Casa Ascoli si ritrovano al punto di partenza: non arrivano i pagamenti per versare gli stipendi ai lavoratori. In particolare per i lavoratori Compass manca il mese di gennaio e qualcuno ancora deve ricevere quello di dicembre. Una situazione insostenibile che potrebbe però a breve andare verso una soluzione definitiva: le due cooperative infatti resteranno fuori dalla gestione dei servizi affidata dall’azienda speciale di servizi alla persona Casa Ascoli.

Il nuovo direttore Antonio Sconosciuto proprio ieri ha firmato l’aggiudicazione dell’appalto in via ufficiale alla cooperativa La Salute di Lucca, escludendo dalla procedura di gara peraltro proprio l’associazione temporanea d’impresa fra Compass e Di Vittorio. Il nuovo appalto di Global Service dovrebbe partire il 13 marzo. Da quella data i lavoratori delle due cooperative dovrebbero passare quindi al nuovo soggetto aggiudicatario. E il debito pregresso potrebbe trovare la possibilità di essere saldato anche grazie al risparmio di circa 250mila euro all’anno sull’Iva. Poi la società partecipata dal Comune punta a ottenere la gestione di più posti letto fra l’omonima Casa di Riposo e la Rsa Pelù centro Alzheimer. E’ chiaro che i tempi saranno lunghi e non è detto che Compass e Di Vittorio non facciano ricorso al Tar.

I sindacati delle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil non mollano la presa, come evidenziano i rispettivi segretari Alessio Menconi, Enzo Mastorci e Claudio Salvadori, con un presidio di protesta ieri davanti a Palazzo Ducale per essere nuovamente ricevuti dal prefetto Guido Aprea: "La situazione dei lavoratori della Compass è oramai insostenibile. Bisogna giungere in tempi brevissimi alla chiusura del piano di rientro per i crediti delle due cooperative nei confronti dell’ azienda speciale che permetterebbe alla Cooperativa Compass di accedere al credito e regolarizzare i pagamenti degli stipendi, e alla Cooperativa Di Vittorio di evitare di giungere inesorabilmente ad una condizione di mancanza di liquidità".

Nel frattempo il presidente di Casa Ascoli, Giancarlo Casotti, ha comunicato proprio ieri che il direttore ha preso atto dei lavori della commissione giudicatrice e ha disposto l’assegnazione alla cooperativa La Salute di Lucca, e l’esclusione dell’ati delle cooperative CompassDi Vittorio. L’avvio del nuovo servizio è previsto per il 13 marzo, il tempo necessario ad attivare le comunicazioni con le parti sociali e assicurare la continuità lavorativa di tutto il personale. Si tratta di un appalto del valore annuo di oltre 2,3 milioni di euro che avrà una durata di massima di 6 anni (3 più 3).

"Abbiamo portato a termine un percorso lungo e faticoso, adesso l’obiettivo che abbiamo è quello di avere un passaggio di consegne rapido che assicuri in tempi brevi alcuni miglioramenti dei servizi per gli ospiti e dia certezza ai lavoratori che fino ad oggi hanno sempre assicurato un servizio ed una dedizione esemplari – conclude Casotti –. L’affidamento del global service è il primo step del piano di risanamento di Casa Ascoli, grazie al quale ci assicuriamo i un governo della spesa dei servizi sostenibile rispetto al volume di attività delle Rsa".