Casa Ascoli, in consiglio la protesta dei lavoratori

Proprio come oltre un anno fa e ancora per mesi a seguire, i lavoratori della cooperativa Compass sono preoccupati per il loro futuro. Ieri sera una delegazione di dipendenti, ed ex, ha portato la protesta dentro al consiglio comunale di Massa senza però riuscire a parlare di fronte a tutta l’assise: bocciata dalla maggioranza la richiesta di sospensione di 10 minuti per far leggere il documento che avevano provato a presentare tramite il consigliere di FdI, Massimo Evangelisti. Il nodo resta quello delle risorse che scarseggiano, dei conti che non tornano, secondo la delegazione dei lavoratori Compass con gli stipendi che tardano ad arrivare anche oltre un mese di tempo mentre le scadenze delle famiglie non aspettano. La causa sarebbe la società partecipata del Comune di Massa, Casa Ascoli, che gestisce l’omonima casa di riposo e la Rsa Pelù. A oggi il famoso piano industriale con un rientro economico nei confronti delle cooperative creditrici, Compass e Di Vittorio, resta solo su carta. Disatteso, ricordano i lavoratori, anche l’accordo di fronte al Prefetto a fine 2023 durante il quale Casa Ascoli avrebbe riconosciuto almeno un debito di 1,7 milioni nei confronti di Compass, con il piano di rientro che sarebbe stato bocciato anche dagli istituti di credito. I lavoratori vogliono risposte e le chiedono all’amministrazione evidenziando come le nomine a Casa Ascoli fino a oggi siano state "un clamoroso fallimento di governance". "Le nomine politiche espresse non hanno avuto come criterio la minima valutazione sindacale dei curricula ma hanno inseguito logiche di premio di campagna elettorale e si continuano a sperperare denari in consulenti e premi conferiti ad personam".

FraSco