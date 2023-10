Casa Ascoli, il Comune di Massa non è tenuto al ripiano delle perdite

L’emergenza dei conti di ‘Casa Ascoli’ era emersa anche nel bilancio consolidato 2022 del Comune di Massa, approvato pochi giorni fa in consiglio, utilizzando per l’azienda di servizi alla persona il pre-consuntivo 2022 in assenza di bilancio approvato nei termini. Da specificare che il Comune non sarebbe tenuto a ripianare le perdite dello stesso ente pubblico che oggi gestisce il servizio di Rsa (residenza sanitaria assistenziale) e centro diurno o struttura semiresidenziale. Una struttura convenzionata con Asl 1, i Comuni di Massa e della Zona Apuana. L’Azienda presenta alcune delle caratteristiche dell’ente pubblico "controllato": il Comune di Massa ha il potere di nominare e rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali ed esercita vigilanza e controllo ma la stessa fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale. Il Comune di Massa, pur non detenendo alcuna partecipazione in Casa Ascoli e non essendo perciò tenuto al ripiano delle perdite, ha inserito anche negli esercizi precedenti la APSP nel “Gruppo Comune di Massa” e, quindi, nel perimetro di consolidamento.