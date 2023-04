Casa Ascoli, appello di Guidi a Trio "Subito i soldi alle cooperative"

Il futuro di Casa Ascoli è al centro del dibattito politico cittadino.Il candidato a sindaco del centrodestra, di Fratelli d’Italia, Marco Guidi, insieme al candidato al consiglio comunale Lorenzo Pascucci, ha incontrato alcuni esponenti di Confcooperative e Legacoop, per parlare dei problemi delle cooperative cittadine. Al centro dell’incontro Casa Ascoli e i problemi che, la grave situazione in cui versa, sta creando a due realtà importanti come Compass e Di Vittorio. Marco Guidi si è messo subito a disposizione per affrontare il problema, sia in futuro se dovesse essere lui a guidare la città, sia nell’immediato lanciando un appello anche agli altri candidati a sindaco per sottoscrivere un documento comune di impegni. "Queste cooperative – spiega Guidi – hanno bisogno di soldi subito, perché la situazione è sempre più grave e il comune di Massa deve intervenire, perché erogano servizi fondamentali per i cittadini. Pagamento immediato di quanto dovuto oppure un riconoscimento del proprio credito per il lavoro svolto in questi anni nella struttura. Oggi non è il momento di andare a caccia di responsabilità, che magari potranno essere accertate in seguito, ma è necessario che la politica, tutta, sostenga ogni iniziativa necessaria a risolvere la vicenda in tempi brevi".

"È per questo motivo – continua Guidi– che chiedo anche agli altri candidati a sindaco di unirsi a me per farci tutti insieme portavoce nei confronti della commissaria Trio, affinché sblocchi la situazione e faccia arrivare soldi a queste importanti realtà del territorio. L’attenzione su questa problematica deve restare alta su più fronti per non perdere di vista nessun obiettivo".

Durante l’incontro non si è parlato solo di Casa Ascoli ma anche dei molti problemi che le cooperative devono affrontare in città. "Parlando con rappresentanti delle cooperative – aggiunge Lorenzo Pascucci – abbiamo capito come in questi cinque anni l’amministrazione si sia allontanata da molte realtà territoriali. Una scelta che non abbiamo mai condiviso ed è per questo che abbiamo assicurato a queste persone che tra i nostri obbiettivi ci sarà appunto quello di ritornare, nel rispetto delle norme a lasciare spazio alle realtà lavorative massesi che rappresentano in tutta la Toscana un eccellenza per i servizi svolti".