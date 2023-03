"Casa Ascoli, a rischio la tutela dei pazienti"

MASSA

"Perché è stato tolto il servizio infermieristico notturno alle case di riposo di Massa?" E’ la domanda che pongono, dopo la denuncia della Cisl, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il deputato Alessandro Amorese. "Il rischio è quello di perdere un servizio essenziale per i pazienti fragili che poi non si sa dove verranno dislocati sul territorio regionale" sottolineano, dopo il nuovo accordo firmato dal presidente della Rsa Casa Ascoli con la cooperativa “La Salute”, subentrata nella gestione delle due case di riposo di Massa. "La nuova gara è stata fatta al ribasso togliendo il servizio infermieristico notturno e, quindi, tutti gli ospiti dimessi dalle cure intermedie non potranno più essere ricoverati in queste case di riposo – denunciano Amorese e Fantozzi –. Il rischio è quello di perdere un servizio essenziale per i pazienti fragili che, poi, non si sa dove verranno dislocati sul territorio regionale. È necessario che ci sia più chiarezza su come sarà gestito il servizio in tutela dei pazienti".