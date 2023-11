Casa abusiva, scatta il sequestro: famiglia con tre bambini resta senza un luogo dove vivere

Massa Carrara, 16 novembre 2023 – Sequestrata la casa abusiva, sono rimasti senza un tetto i genitori e i tre figli minori. Un vero dispiegamento di forze dell’ordine ieri mattina per blindare il civico 53 di via Volpina dopo il sequestro penale disposto dal giudice. Lì vivevano il 40enne Gerardo Riviera, la moglie 32enne Wendy Colombo e i 3 figli di 4, 10 e 11 anni, residente a Massa ormai da anni. Nel 2021 aveva acquistato il terreno dove è poi sorto l’immobile ma che, secondo il foglio con accertamento della violazione consegnato alla Colombo, ha destinazione agricola e in parte si trova in ‘fascia di rispetto autostradale’ perché dall’altra parte della strada c’è la A12. Ed è anche a pericolosità idraulica elevata. Ma Gerardo Riviera, di professione giardiniere, nel 2022 tenta il tutto per tutto: racconta che ha comprato pannelli coibentati e con 4mila euro ha costruito una casa di 140 metri quadrati, con ricovero attrezzi e giardino.

«E’ abusiva – dichiara Riviera – ma ho tre figli minori e dovevo dargli un tetto sotto cui vivere. Quello di stamani è un vero e proprio accanimento contro di me perché non penso di essere l’unica casa abusiva in zona, ma un dispiegamento di forze di questo genere per buttarci in mezzo a una strada non è umano". Wendy Colombo come ogni mattina ieri, dopo aver portato a scuola i figli di 10 e 11 anni, è tornata a casa e stava iniziando a preparare il più piccolo di 4 per portarlo all’asilo. Sono le 8.50, suonano al citofono, la 32enne si affaccia e vede le forze dell’ordine fuori dal cancello: "Mi hanno detto di uscire perché dovevano mettere i sigilli alla mia casa. Mio figlio ha iniziato a piangere quando ha visto tutti entrare, neanche avessimo fatto del male a qualcuno". Intanto il marito torna a casa di corsa e trova un viavai di volanti della polizia municipale, poi in supporto carabinieri, polizia e guardia di finanza. Le forze dell’ordine entrano in casa, la situazione si fa difficile, Riviera non vuole uscire.

«Ho tre minori non possono buttarmi in mezzo a una strada, questa casa l’ho fatta per necessità. Se mi fanno uscire da casa mia metto una roulotte sotto al Comune. Non mi hanno dato nemmeno il tempo di fare ricorso all’accertamento che mi è stato notificato martedì". L’uomo si riferisce alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al provvedimento sanzionatorio. "Mi è stato consegnato dai vigili urbani martedì – sottolinea la Colombo – e c’è scritto che ho 30 giorni di tempo per produrre la documentazione dell’immobile". Ma se da una parte c’è il procedimento del settore lavori pubblici del Comune dall’altra c’è l’immediato sequestro penale preventivo. ‘L’immobile è sottoposto a sequestro’ c’è scritto sui cartelli affissi su porte e finestre, una misura cautelare precauzionale per non consentire ulteriori reati come può essere la vendita della casa. Così la famiglia mette i vestiti per l’inverno dentro a una panda ed è costretta a uscire di casa, il cancello si chiude alle sue spalle e una catena di ferro blinda l’abitazione. "Ho paura per i miei figli – conclude la mamma Wendy – mi hanno chiamato gli assistenti sociali per prendere un appuntamento. Avevamo un tetto sotto il quale vivere ma ce l’hanno tolto".