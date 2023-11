Carrozzine in dono all’associazione Afaph nel nome di Moreno

Un dono fatto col cuore. Un gesto emblematico quello di Anna Dolce. A cinque mesi della dipartita del suo caro fratello Moreno, ha deciso di fare un regalo che aiuterà altre persone. Ha donato le sue carrozzine all’associazione Afaph Odv nella persona di Daniele Carmassi, suo caro amico."Nel donare questa carrozze, come le chiamava Moreno, vorrei donare così un po’ di serenità e aiuto a chi le utilizzerà – ha dichiarato la signora Anna –. Vorrei trasmettere alle persone disabili come era mio fratello, che ahimè è deceduto per altrimotivi, la forza e la speranza di poter vivere bene nonostante la disabilità come ha fatto lui". Moreno, nonostante la comparsa della malattia e dopo l’incidente che lo ha reso disabile, non si è mai lamentato e ha sempre affrontato tutto con dignità e impegno. Nonostante la sua situazione, ha sempre avuto una buona parola e compiuto buone azioni per molti, sempre con la sua ironia e il sorriso sulle labbra. "Con il suo esempio – ha detto la sorella – ci insegna che la vita va vissuta comunque e al meglio come credo e spero abbia fatto lui. Con questo messaggio e la donazione delle carrozze spero di essere d’aiuto".

V.B.