Carrione, pericolo fisso La Dc propone interventi

"Mettiamo in sicurezza idraulica le aree a rischio". L’appello è di Giuseppe Costa della Democrazia cristiana che in un documento chiede interventi sul Carrione. "La foce del torrente – si legge in un comunicato di Costa – è sommersa da detriti, sabbia e sassi. I rifiuti sono alti, fino a due metri, e costituiscono un grave ostacolo in caso di piogge eccessive. In sintesi, l’acqua “impetuosa “ scivolando verso il mare troverebbe tutta una serie di ostacoli che renderebbero difficile il fluire delle acque. In questo periodo di stabilità atmosferica sarebbe opportuno intervenire con lavori di messa in sicurezza". Da qui la proposta della Dc: "pulizia dei depositi sedimentosi che oggi intasano il corso del fiume e allargare la foce del torrente con pennelli di protezione in caso di forte mareggiata. Inoltre il colore dell’acqua spesso è marrone".