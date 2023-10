Carrione bianco e sorgenti off limits. Acque torbide per le troppe piogge

Carrione bianco latte ad ogni pioggia, ma in questi giorni di allerta meteo il torrente cittadino ha assunto una colorazione per molti cittadini ‘preoccupante’. E c’è chi grida al danno ambientale con la marmettola che invade i corsi d’acqua uccidendo tutte le forme di vita: dal Carrione al Frigido fino al Lucido. In questi giorni sui social non si parla d’altro, tra chi parla di danno ambientale e chi al contrario sostiene che avere i torrenti bianchi sia una cosa normale. Foto e filmati mostrano i fiumi e i torrenti apuani color latte e in alcuni casi cappuccino, per restare in tema. Non a caso l’acqua torbida anche alle sorgenti ha fatto scattare l’allarme dell’Arpat, con le centraline che stanno segnando valori molto oltre la norma. Marmettola e terre sono le principali cause dell’intorpidimento delle acque. In particolare ad assumere una colorazione innaturale è stato il torrente Carrione, che come sempre quando piove fa paura in ogni senso. In molti hanno segnalato come il greto del torrente sia invaso da terre e vegetazione, che in caso di piogge anomale potrebbero fungere da tappo e fare esondare il Carrione, come già avvenuto in passato. Tutti con il dito puntato verso la montagna e le cave, le principali produttrici di polvere di marmo. Ma i cittadini e gli ambientalisti sostengono che quando piove ci sia qualche furbetto che sversa la marmettola nei corsi d’acqua. Secondo quanto riferito lo scorso mese da palazzo civico la situazione sarebbe sotto controllo. Il Comune per la colorazione biancastra del Carrione aveva anche aperto uno sportello, invitando i cittadini a segnalare eventuali anomalie senza commentare la colorazione via social. Ma in questo fine settimana di pioggia i social sono stati invasi da immagini del corso d’acqua in alcuni tratti, come per esempio alla Lugnola, con l’acqua completamente bianca, e a scendere verso Marina marrone scuro. Immagini simili hanno documentato la torbidità del Frigido, del Lucido, del Serra, persino la Grotta di Equi è diventata bianco latte. Allarme per la torbidità che ha raggiunto picchi fino a 500 volte il limite della potabilità: questo valore è di solito pari a 1 ma le centraline di Arpat hanno registrato valori persistenti di torbidità superiori in media a 400 nelle principali sorgenti. Questi i dati allarmanti che riguardano le sorgenti del Frigido, del Cartaro Grande, a Canevara e Miseglia.

Alessandra Poggi