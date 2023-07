Carrello della spesa sempre più vuoto "Prezzi alle stelle, si compra meno"

L’inflazione corre e continua a svuotare il carrello della spesa. Anche delle famiglie apuane, che mediamente hanno speso 312 euro in più per mangiare nei primi 5 mesi dell’anno – contro un aumento medio regionale che si attesta sui 290 euro – anche se però hanno dovuto tagliare del 4,7% le quantità di prodotti alimentari acquistati per via dei pesanti rincari. Massa Carrara è, tra le province toscane, dove l’aumento è stato più significativo conseguenza di un andamento dell’inflazione non certo favorevole che a maggio si è attestata a livello generale all’8,2% mentre quella dei beni alimentari e bevande al 12,6%.

È quanto emerge dall’analisi Coldiretti Massa Carrara su dati Istat relativi al commercio al dettaglio a maggio che nei primi cinque mesi del 2023 fa registrare un aumento del 7,3% della spesa alimentare con un taglio degli acquisti in quantità del 4,7%. A condizionare lo scenario economico si è inserito anche l’andamento del meteo pazzo con il moltiplicarsi di eventi estremi, tra siccità e maltempo, che hanno colpito duramente le coltivazioni in campo riducendone la disponibilità. E a risentirne, a cascata, è tutta la filiera. Che comprende anche allevatori e agricoltori, in primis. "E’ aumentato tutto, il che si ripercuote a cascata. Dalla corrente del negozio al mais e la farina – spiega Mirko Reburati, che gestisce un allevamento a Monti di Licciana – I prezzi siamo riusciti a tenere ancora quelli di qualche anno fa ma bisogna pensare che prima della guerra in Ucraina la farina costava 26 euro al quintale e ha toccato i 54 euro. E il gasolio agricolo? Era 55 centesimi al litro, oggi arriva a 1.40 euro. Le persone comprano le stesse cose, ma comprano meno. Anche il meteo e i cambiamenti climatici hanno influito, basta pensare alle oscillazioni del fieno. Forse quando finirà la guerra, le cose lentamente potranno tornare un po’ alla normalità". "Non si può non tenere conto dell’aumento stellare di certe materie prime, come fitofarmaci, paglia e naturalmente gasolio, luce ed energia che ricadono sulle varie tipologie di prodotto – aggiunge Marco Bonotti, terza generazione di agricoltori avenzini che produce anche latte bovino – Prezzi esorbitanti, su certi prodotti, si registrano nel settore ortofrutta. Possiamo ritoccare le cifre ma anche noi abbiamo bollette, dipendenti e stipendi da pagare". "La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che – sottolinea Coldiretti Massa Carrara – volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un +9,5% nei primi 5 mesi nelle vendite in valore, il più alto tra gli scaffali del dettaglio. Il risultato dei discount evidenzia la difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che, spinte dai rincari, orientano le proprie spese su canali a basso prezzo rinunciando anche alla qualità. Una soluzione per mettersi al riparo dalle turbolenze dei prezzi è fare la spesa direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica per eliminare ogni passaggio intermedio". Chiara anche la posizione di Francesco Bennati, vicepresidente regionale pubblici esercizi di Confesercenti. "Gli aumenti sono iniziati da un paio di anni a questa parte, bisogna tenere anche conto per le bevande del cambio di packaging, visto che si è scesi da 500 a 450ml senza variare sostanzialmente il prezzo. Pesano i maggiori costi delle materie prime in generale, partiti durante il Covid, e il fatto dei costi energetici che incidono su tutta la filiera. Problema clou sono soprattutto i costi delle lavorazioni, dove l’aumento è stato forte".