Carrefour ricicla anche le bottiglie

Venerdì mattina il gruppo Carrefour ha inaugurato eco compattatori per bottiglie di plastica in due punti vendita. Questo ha coinvolto i supermercati di Aulla e di Villafranca ma presto dovrebbe accadere anche a Fivizzano. Erano presenti all’inaugurazione i sindaci Roberto Valettini (ad Aulla) e Filippo Bellesi (a Villafranca). A presentare i nuovi macchinari, il vicepresidente di Etruria Retail Claudio Ricciardi. "E’ una macchina che di fatto mangia la plastica - ha spiegato Ricciardi - e nel contempo rilascia all’utente un bonus che può essere speso presso i nostri esercizi commerciali. C’è quindi un ritorno economico che spinge la clientela a riciclare la plastica: una cosa importante in questo momento storico. Desidero anche sottolineare che Etruria c’è e i suoi punti vendita in Lunigiana possono contare su un’isola in cui conferire, da tempo, anche gli olii esausti".