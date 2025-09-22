Carrarese Tracollo allo stadio dei Marmi. Ko con un Avellino in inferiorità numerica

carrarese

3

avellino

4

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Salamon (56’ Zanon), Imperiale; Bouah (73’ Torregrossa), Zuelli, Hasa (56’ Schiavi), Cicconi; Sekulov (69’ Finotto), Bozhanaj (1’ s.t. Arena); Abiuso. A disp.: Fiorillo, Calabrese, Oliana, Parlanti, Rubino, Accornero, Distefano. All. Calabro.

AVELLINO (3-4-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic (39’ Besaggio), Enrici; Missori (63’ Manzi), Palmiero, Sounas, Cagnano; Insigne (39’ Fontanarosa), Biasci (1’ s.t. Russo); Crespi (72’ Lescano). A disp. Daffara, Milani, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Panico. All. Biancolino.

Arbitro: Mucera di Palermo; assistenti Imperiale di Genova e Pistarelli di Fermo; quarto ufficiale Fourneau; Var Volpi e Avar Cosso.

Marcatori: 17’ Abiuso (C), 18’ Crespi (A), 25’ Cicconi (C), 37’ aut. Ruggeri (A), 55’ Russo (A), 67’ Besaggio (A), 82’ Schiavi (C).

Note: spettatori 3443 per un incasso di 32317; angoli 9-5; espulso al 30’ Enrici per doppia ammonizione; ammoniti Simic, Bozhanaj, Biasci, Fontanarosa; recupero 4’ e 6’.

CARRARA – Si è fatta male da sola la Carrarese che in vantaggio per 2 a 1 ed in superiorità numerica dal 30’ per l’espulsione di Enrici è riuscita ad andare sotto 4 a 2 riuscendo a perdere una partita che sembrava incanalata a suo favore. Mister Calabro ha rivoluzionato un po’ l’assetto facendo esordire Salamon al centro della difesa per la defezione di Illanes. Fuori anche Zanon e Finotto per Bouah e Sekulov. Solo panchina per Schiavi con Hasa confermato titolare. La squadra apuana è partita bene trovando il gol del vantaggio al primo vero affondo. Abiuso e Sekulov hanno dialogato bene al 17’ con rete del centravanti di prima intenzione. Neanche il tempo di gioire che l’Avellino ha pareggiato con Crespi che in area ha battuto Bleve sul primo palo. Una manciata di minuti e la Carrarese ha rimesso la freccia, stavolta su penalty. Biasci ha colpito alla testa Imperiale e sul dischetto è stato bravo Cicconi a trasformare di sinistro. L’Avellino al 30’ è rimasto anche in dieci, per il secondo giallo preso da Enrici per fermare l’imprendibile Sekulov, ma a sorpresa ha raggiunto il pari. Il gol se l’è fatto da sola la Carrarese con una maldestra deviazione nella propria porta di Ruggeri. Nella ripresa i marmiferi sono partiti lancia in resta. Cicconi ha scaldato le mani a Iannarelli (48’) ed Arena sotto misura non ha inquadrato la porta (52’). Letale, però, si è rivelata una ripartenza degli irpini con gol di Crespi (55’). Con la Carrarese sfilacciata ecco arrivare anche il 4-2, sempre in contropiede siglato da Besaggio (64’). I locali hanno provato a rimettere in sesto la partita col gol di Schiavi (82’) ma Finotto ha fallito il pallone del pari respintogli da Iannarilli (88’). Al termine un giornalista dell’Avellino pare abbia avuto un malore e sia stato portato all’Opa.

Gianluca Bondielli