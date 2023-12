Carrarese a Pontedera con gli uomini contati. Problemi a centrocampo

Alla fine sono solo 19 i giocatori della Carrarese che partiranno per Pontedera. La squadra è ridotta ai minimi termini considerando che tra i convocati figurano tre portieri, il primavera Sansaro e due elementi giovanissimi come Sementa e Opoola che sin qui hanno avuto pochissimo spazio. Per fortuna, sembra un paradosso ma è il caso di dirlo, il tecnico Alessandro Dal Canto ha recuperato quanto meno Cicconi che, seppure non al meglio, dovrà per forza di cose partire titolare. Difficile ipotizzare una formazione anche perché il tecnico veneto si ritrova con tanti attaccanti e difensori ma pochissimi centrocampisti. Sicuramente Cerretelli verrà riconfermato come playmaker anche se col dubbio della sua tenuta visto che è chiamato a disputare la seconda partita in 6 giorni senza avere quasi nessun minutaggio alle spalle. Si può provare a ipotizzare un Cicconi mezzala, ruolo che può ricoprire, con Raimo depistato sulla fascia sinistra. In alternativa Dal Canto potrebbe per una volta discostarsi dal suo canonico 3-5-2. In questa situazione di emergenza assoluta ci sta che la squadra azzurra riesca a tirar fuori qualcosa in più con tutti i giocatori che saranno ancora di più responsabilizzati a dare il massimo. Si tratta di stringere i denti per quest’ultima partita del 2023 perché già dalla prima di gennaio contro la Fermana torneranno a disposizione tre giocatori di rientro dalla squalifica mentre altri avranno smaltito i rispettivi infortuni.

Questa sera (ore 20.45) contro il Pontedera vedremo una Carrarese molto rimaneggiata e che magari dovrà rinunciare a qualche certezza tattica ma l’importante è che rimanga la voglia di battagliare messa in campo domenica sera contro la Lucchese. Chiudere il girone d’andata al terzo posto in classifica è il traguardo auspicato da tutto l’ambiente azzurro.

Gianluca Bondielli