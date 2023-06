Carrarafiere, lo sport può attendere Tempi lunghi per il padiglione E

di Daniele Rosi

Destinare un padiglione della Imm per uso sportivo: i tempi si allungano. Anche se sono tutti d’accordo. A frenare gli entusiasmi è stata Sandra Bianchi, amministratore unico del complesso fieristico che, in risposta alle domande poste dalla commissione Sport presieduta da Silvia Barghini durante un sopralluogo alla Imm, ha detto chiaramente che nonostante la buona volontà e gl intenti unanimi, le tempistiche per completare l’iter della nuova destinazione d’uso richiederanno per forza un lavoro di diversi mesi. Già da tempo l’area di Imm, nello specifico il padiglione E, quello posto di fronte al campo scuola, è stato individuato per motivi di spazio, superficie e parcheggi, il più idoneo a ospitare eventi sportivi di rilievo. Basti pensare che solo negli ultimi mesi all’interno del complesso hanno trovato spazio gare di livello della scherma, dell’atletica leggera e anche eventi di danza. Appuntamenti a ‘spot’ importanti a cui però il Comune vorrebbe aggiungere la disponibilità del padiglione anche per venire incontro dal prossimo settembre alle esigenze delle scuole e delle società sportive, alle prese da tempo con la carenza di spazi in cui far allenare i ragazzi. Durante il sopralluogo della commissione ai padiglioni della Imm, alla presenza del delegato provinciale del Coni Vittorio Cucurnia, Bianchi ha illustrato le tempistiche previste affinché si possa effettivamente destinare un padiglione intero ad uso sportivo, dando come data ipotetica il 2025. "Trasformare un padiglione per dedicarlo allo sport, a livello di atti e passaggi ha molte fasi – ha sottolineato Sandra Bianchi – alla parte burocratica va aggiunta la fase sulla sicurezza, che richiede tempo. In autunno i padiglioni saranno occupati dal Festival dell’Oriente, con un contratto in corso, poi a marzo la Tirreno Ct che è un altro evento che occupa l’intera struttura. Bisogna garantire la sicurezza e per adibirlo a padiglione sportivo serve una modifica dello statuto sociale. Per esperienza so che servirà almeno un anno e mezzo per i confronti con le parti e terminare la parte burocratica".

Unità d’intenti da parte dei consiglieri presenti, di maggioranza e opposizione, sulla necessità di trovare una soluzione rapida in grado di venire incontro alle tante richieste del territorio per gli spazi sportivi. "Destinare un padiglione alle attività sportive alle associazioni è importante – ha precisato Silvia Barghini, presidente della commissione – ma è altrettanto importante sopperire alla mancanza di idoneità delle palestre scolastiche del territorio, visto l’obbligo di fare educazione fisica per le quarte e quinte delle elementari. La chiusura di un paio di scuole dovrà essere occasione per rimettere mano a tutte le palestre". Sulla necessità di intervenire in tempi rapidi, si è espresso anche il delegato provinciale del Coni Vittorio Cucurnia, che ha ricordato il grande interesse di alcune federazioni verso i padiglioni della Imm. "La palla adesso dovrà essere del Comune e della Regione – ha commentato – e vediamo di stringere in tempi ragionevoli gli incontri per cambiare lo statuto".