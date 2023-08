"Carrarafiere è inadeguata"

Maurizio Battista aveva pubblicato, poche ore prima l’evento del 26 maggio a Carrarafiere, un video dove raccontava tutte le sue perplessità e la decisione di annullare lo show. Sul banco degli imputanti erano finiti l’audio e una platea non adeguata ad accogliere il pubblico. Non si fece attendere la risposta dell’amministrazione comunale e della stessa direzione della fiera, entrambe dispiaciute per la scelta del comico, però difendendo la qualità della location.