"Carrara: Votre riapre la stagione artistica con doppia mostra"

di Francesco Marinello

Prosegue la stagione dell’associazione Votre con due mostre allestite nelle sale di Palazzo del Medico e nell’open space moderno. Nelle prime la personale ’Untitled’ di Gianluigi Colin, artista e giornalista del Corriere della sera che, rimasto colpito dall’estetica dell’arredo, espone dipinti realizzati in dialogo con le pareti in un incontro tra storicità e contemporaneità. Nell’ambiente moderno invece la collettiva ’Opere scelte da collezioni private tra Novecento e contemporaneo’ a cura di Nicola Ricci che presenta sculture di vari materiali come marmo, ferro, carta e opere pittoriche di artisti internazionali, alcuni per la prima volta a Carrara. "Siamo impegnati costantemente per contribuire ad elevare il livello culturale della nostra bellissima città - spiega il presidente dell’associazione Votre Enrico Marselli -. Cerchiamo di portare artisti di caratura mondiale sperando in un nuovo rinascimento culturale che Carrara merita". Nel catalogo di artisti in mostra si possono leggere nomi del calibro di Kan Yasuda, Mario Schifano, Girolamo Ciulla, Ennio Morlotti, Michele Chiossi e Daniele Galliano insieme ad alcuni acuti di artisti locali come Luciano Massari, Francesco Cremoni e Gabriele Landi. Una eterogenea ricerca di ben 31 artisti messi magistralmente in dialogo dal curatore. "La grande capacità di Votre - afferma Massari - è proprio quella di presentare alla comunità nomi importanti con una ricerca emozionale di qualità che mira ad esprimere qualcosa in più arrivando ad un vero e proprio messaggio poetico". Entrambe le mostre sono visitabili dal giovedì al sabato dalle 17 alle 20 e rimarranno aperte fino al 30 ottobre. L’attenzione sensibile di Votre rimane dunque protagonista nella scena artistica cittadina confermandosi come una viva e attenta realtà su cui fare affidamento per un rilancio turistico e culturale.