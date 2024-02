Carrara, gli sviluppi del porto. Il gruppo piloti angeli della sicurezza: “carte nautiche” viventi

Carrara, 8 febbraio 2024 – Sono carte nautiche viventi. Del porto conoscono fondali, correnti ed esposizioni. Sono i piloti, sei comandanti di nave che salgono sulla nave quando abbandona la rada e affiancano il comandante nelle manovre fino alla banchina. Una corporazione privata che lavora sotto il monopolio dello Stato e a Marina di Carrara è coordinata dal presidente Michele Vullo.

I dettagli del lavoro dei piloti, fetta importante degli operatori portuali sono stati illustrati dallo stesso Vullo, che come già i lavoratori della Coseport e altri operatori, è alla finestra in attesa del nuovo piano regolatore che secondo lui porterà assunzoni e nuove attività sulle banchine. "Quando arriva una nave, noi con la Capitaneria valutiamo il pescaggio, la lunghezza, la tipologia della nave. L’ormeggio è la parte più pericolosa della navigazione, specie per chi viene da fuori e non conosce fondali, banchine, correnti ed esposizioni ai venti. Noi siamo le carte nautiche parlanti: assistiamo il comandante in tutta la fase di entrata in porto, perché dello scalo conosciamo tutti i dettagli utili per un ormeggio sicuro. Saliamo a bordo prima che la nave entri in porto e ci interfacciamo con gli ormeggiatori che stanno a terra per garantire che ogni manovra avvenga nella più completa sicurezza. Siano noi che tuteliamo il personale della nave, la nave stessa e le opere infrastrutturali dello Stato".

Un’altra categoria che vive nel porto, che da esso trae lavoro e il cui futuro è legato alla crescita dei traffici. "Nel 2015 eravamo appena tre, e adesso con l’aumento dei traffici siamo raddoppiati a sei. Nei nostri compiti oltre alla sicurezza della nave, c’è anche il controllo. Siamo i primi a salire a bordo e siamo tenuti a verificare il rispetto degli standard di sicurezza, della nave, dell’ambiente, delle persone. Abbiamo l’obbligo di redigere un rapporto e segnalare alla Capitaneria eventuali anomalie”. Anche con le navi dei migranti i primi a salire a bordo sono proprio i piloti. Sempre loro organizzano e garantiscono gli attracchi delle navi da crociera e di tutto ciò che entra in porto. Sono dotati di due mezzi, che lavorano nelle 24 ore da quando il porto, dal 2019, lavora 24 ore al giorno.

"Con il nuovo piano regolatore – conclude Vullo – la banchina Taliercio sarà destinata al raddoppio e con essa gli approdi delle navi da crociera. Tre banchine in più significheranno un aumento vertiginoso di arrivi e di traffici per cui anche la nostra corporazione sarà destinata a crescere con nuovo personale. Senza parlare della linea ferroviaria, un asset strategico che rende più efficace il trasporto, così come il progetto di elettrificazione delle banchine che consentirà alle navi in sosta di spegnere i motori e consentire un notevole abbattimento dell’impatto ambientale. Il porto ha un grande futuro davanti e con il nuovo progetto legato alle nuove tecnologie consentirà quello sviluppo economico che tutto il territorio attende".