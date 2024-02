"Carrara Studi Aperti: la decima edizione celebra l'arte e l'artigianato nella città delle meraviglie"

La città è di nuovo pronta ad aprire i suoi scrigni delle meraviglie: i moltissimi laboratori artistici che rappresentano il suo cuore pulsante. Dal 7 al 9 giugno torna ‘Carrara Studi Aperti’, la kermesse di tre giorni nata da un’idea di Zoran Grinberg e Stefanie Oberneder, che taglia il traguardo della decima edizione. E’ stata lanciata la grafica che accompagnerà la nuova programmazione, frutto della collaborazione tra l’artista Xenia Guscina e l’associazione di promozione sociale ‘Oltre’. L’immagine disegnata dalla mosaicista raffigura due figure femminili che guardano con speranza ad una montagna, che rappresenta idealmente le alpi Apuane.

Nell’immaginario dell’artista le due donne incarnano delle mediatrici divine, che ai piedi delle Apuane si fanno portatrici degli strumenti di lavoro tipici degli artigiani: una martellina da mosaico e una raspa per il gesso, mentre nello sfondo si intravede un sole nascente dai colori accesi e con tratti raggianti che richiama allo stile iconico dell’arte sacra e ai simboli tradizionali della storia russa, paese di origine dell’artista. L’elaborazione grafica scelta dall’associazione ‘Oltre’ per l’edizione 2024 intende trasmettere il senso di appartenenza universale alla comunità locale degli artisti, che da sempre caratterizza la storia della città. Una storia che anche quest’anno porterà artigiani e artisti di Carrara ad aprire le porte dei loro laboratori per far conoscere anche a chi viene da fuori gli infiniti mondi che abitano e risiedono nella città.

"Una città che spesso ci sembra abbandonata da Dio, ma che è in realtà una fucina di artisti che ribolle di creatività – racconta Guscina –. Una realtà sociale con grandi potenzialità che vanno incrementate e sostenute". "Dieci edizioni di creatività che passa dai nostri laboratori e studi d’arte – aggiunge l’assessore alla Cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi –. Un bel traguardo per una manifestazione che incarna al meglio la nostra cifra identitaria, quella di ‘City Unesco of craft and folk art’. Come amministrazione ci impegneremo affinché questo circuito di artisti e artigiani unico al mondo, che si apre con grande disponibilità e professionalità a numerosi visitatori nei due giorni di ‘Studi Aperti’, possa divenire sempre più sistemico e attrattivo anche in vista di una promozione turistico culturale continuativa della nostra città".