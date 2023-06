CARRARA, Sindaca Arrighi propone di riportare la Protezione Civile nel capannone ex Cat

Riportare la protezione civile nel capannone ex Cat. Questa la proposta annunciata durante il consiglio comunale dalla sindaca Serena Arrighi, intervenuta in risposta a un’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel sulla necessità di migliorare la sicurezza e i controlli nella zona di Avenza e Marina.

Dopo aver confermato l’impegno dell’amministrazione per un perfezionamento dei controlli, con pattugliamenti più intensivi soprattutto nelle zone critiche, e continui confronti del Comune con i vertici locali delle forze dell’ordine per coordinare la situazione della sicurezza, la sindaca ha quindi confermato anche l’intenzione di ridare vita al capannone ex Cat ad Avenza grazie al vecchio bando delle periferie che ne prevedeva la ristrutturazione.

Un’area che è da tempo sotto l’attenzione pubblica, e su cui più volte, anche dagli stessi avenzini, residenti e commercianti della zona, erano partiti degli appelli affinché ci fosse la possibilità di riqualificarla per il bene del quartiere e per eliminare un ruidere dal cuore della frazione. "E’ ancora attiva una parte del bando delle periferie sul capannone ex Cat – ha spiegato la sindaca – e ci sono interventi da fare prima di poterlo rilasciare. Abbiamo chiesto delle proroghe e la volontà è di riportare lì la protezione civile, anche per una presenza di forze positive e di associazioni attive nella zona. Avere lì tutti i militanti della Protezione civile, compresi i mezzi, avrebbe un valore sinergico importante – ha concluso Arrighi –, considerato il lavoro che svolgono sul territorio".