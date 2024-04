Carrara si racconta. Incontri sui libri di Sea

Sei appuntamenti letterari per la riscoperta del territorio. Tornano gli incontri di ‘Carrara si racconta’, la rassegna del Comune in collaborazione della Fondazione Giorgio Conti e dell’Accademia Albericiana. Tante le novità, a partire dalla scelta di allagare gli eventi oltre la cornice di Palazzo Cucchiari. Una rassegna diffusa in cui saranno coinvolte anche la casa di riposo Regina Elena, la sala conferenze dell’Autorità portuale e il ridotto degli Animosi. Sei appuntamenti per sei presentazioni di libri sulla cultura locale editi da Sea, la Società Editrice Apuana. "Format nato per riportare l’attenzione su racconti o personaggi che hanno fatto la storia della città – ha spiegato l’assessore alla Cultura Gea Dazzi (nella foto con Gualtiero Magnani)– e quest’anno abbiamo scelto una distribuzione diffusa".

I primi tre appuntamenti saranno a Palazzo Cucchiari. Si comincia martedì 23 aprile alle 18.30 con i libri di Giorgio Vaccari sul dialetto carrarese, con presentazione di Riccardo Forfori. Continua venerdì 3 maggio alle 18.30 con ‘C’era una volta Carrara contadina’ di Maurizio Barattini, che racconta la Carrara legata alla vita dei campi. A presentare l’assessore Gea Dazzi e Gualtiero Magnani, con letture di Matteo Ciucci. Venerdì 10 maggio alle 18.30 Cristina Andrei, Gualtieri Magnani e Daniele Canali presentano la nuova edizione di ‘Rileggiamo Carrara’ di Terzano Renato Pom e i suoi ‘scorci’ letterali sulla città. La rassegna si sposta venerdì 17 maggio alle 15.30 al Regina Elena con la trilogia ‘Bei mè tempi’ di Carla Breschi sulla memoria delle vecchie generazioni. Il 24 maggio alle 18.30 all’Autorità portuale due libri sulla storia e gli sviluppi di Marina: ‘Marina di Carrara. Ieri, oggi e domani’ di Giorgio Bogazzi e ‘Ricordi della vecchia Marina’ di Giovanni Nino Telara. Coordinerà Alessia Geloni con Daniele Canali e Mario Sommariva. Venerdì 31 maggio al ridotto ‘Carrara a tavola’ coordinato da Cristina Andrei, con Alma Vittoria Cordiviola, Alvise Lazzareschi e Filippo Tenderini. "Sono opere che meritano considerazione – ha aggiunto Magnani – per testi forse sottovalutati alla loro uscita".