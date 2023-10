Carrara, chiuse tutte le scuole per l’allerta meteo arancione

Carrara, 18 ottobre 2023 – Sospesa domani l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado di Carrara a seguito dell'allerta meteo arancione data dalla protezione civile toscana. Chiusi anche i cimiteri e i parchi pubblici. L'allerta arancione è in vigore per rischio idrogeologico e temporali forti, dalla mezzanotte alle 14 di giovedì 19 ottobre 2023.

La sindaca di Carrara Serena Arrighi ha firmato l'ordinanza in cui si dispone, per la giornata di domani fino a cessata o ridotta allerta meteo, la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, il servizio educativo «Verde Magico» e l'Accademia di Belle Arti. È prevista, inoltre, la chiusura dei cimiteri comunali e dei parchi pubblici cittadini e la sospensione del mercato settimanale in programma a Marina di Carrara.