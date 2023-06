Carrara, Primo incontro per rilancio del centro storico

Mercoledì alle 17,30 Ca’ Michele a Bonascola ospita il primo incontro di un ciclo di appuntamenti sul tema dello spopolamento della città e del rilancio del centro storico. Un argomento che tocca da vicino la città di Carrara, che sta vivendo uno spopolamento storico sotto ogni punto di vista ed è stato anche oggetto di uno studio dell’Istituto di studi e ricerche della Camera di commercio. All’incontro intitolato ‘Quali azioni mettere in campo per rivitalizzare il centro storico? Stato dell’arte e scenari di sviluppo’, parteciperanno la sindaca Serena Arrighi e il professor Luca Tamini, docente di urbanistica al Politecnico di Milano e responsabile del laboratorio Urb & Com (urbanistica e commercio). Il tema dello spopolamento della città è molto sentito anche dalla Fondazione Bordigoni di Bonascola, che con questo incontro pensa di dare un contributo al dibattito riflettendo su alcuni approcci metodologici adottati in altre città. "Per avere delle risposte qualificate ci siamo rivolti al dipartimento di urbanistica e studi urbani del Politecnico di Milano – spiegano da Ca’ Michele – che vanta un’esperienza importante di collaborazione con molte realtà, e con loro abbiamo concordato un ciclo di tre seminari per dare un quadro conoscitivo e interpretativo di alcune dinamiche che riguardano il tema del riposizionamento strategico del centro storico nell’ottica delle politiche integrate, considerando gli attuali scenari di sviluppo del commercio urbano e del turismo e le loro relazioni con le politiche di governo del territorio e con le opportunità del Pnrr".