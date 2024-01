Carrara per Lucio, la kermesse. Inaugurazione della targa a Marina

Una targa dedicata a Lucio Battisti verrà inaugurata, alla presenza di Mogol, giovedì alle 16.30 in via Oriana Fallaci a Marina, nella pineta antistante il complesso fieristico. E’ il modo in cui la città vuole omaggiare e ricordare il cantante di ’Pensieri e parole’ che soggiornò in città con Giulio Rapetti.

Nel 1970, tra giugno e luglio, in sella ai loro cavalli Battisti e il paroliere Mogol fecero un viaggio da Milano a Roma, un insolito e mitico viaggio. Nel video del brano ‘Emozioni’ viene ripresa la pineta Paradiso, dove appunto verrà inaugurata la targa per ricordare la sosta. Sembra che in questo passaggio in terra apuana, il 17 giugno nei pressi della pineta, i due stessero cercando un televisione dove guardare la mitica partita dei mondiali in Messico finita con un 4 a 3 dell’Italia ai danni della Germania chiusa con un gol di Gianni Rivera che inpochi hano dimenticato.

Per tre notti sostarono a Marina nel maneggio che allora era al Paradiso dove diverse testimonianze parlano di un concerto improvvisato sul tetto dell’allora bagno Vittorio davanti ai fans scatenati.

A chiedere di intitolare la targa a Lucio Battisti e al suo legame con Carrara sono stati un gruppo di cittadini, in particolare il comitato promotore guidato da Riccardo Canesi che da tempo si è battuto per ottenere l’importante riconoscimento con diverse richieste all’amministrzione comunale. Giovedì alla presenza della sindaca Serena Arrighi e di Mogol vedrà la luce una targa attesa da tanto dedicata a chi ha fatto innamorare intere generazioni di fans con brani e con musiche che rimarranno immortali nella memoria dei ragazzi di allora.