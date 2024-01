Carrara per Lucio. Cerimonia con Mogol. Una targa per Battisti. Marina non dimentica

Domani alle 16,30 in via Oriana Fallaci si inaugura la targa dedicata al cantautore Lucio Battisti. Saranno presenti la sindaca Serena Arrighi, il paroliere Giulio Rapetti Mogol e il musicista Gabriele Lorenzi, tastierista della Formula 3, il gruppo che accompagnava Lucio Battisti. A chiedere all’amministrazione di realizzare una targa in memoria di Battisti è stato il comitato ‘Carrara per Lucio’, di cui fa parte anche il promotore dei giochi della geografia Riccardo Canesi.

Una targa per ricordare il passaggio a Marina di Carrara di Battisti e Mogol, che nell’estate del 1970 fecero un viaggio a cavallo da Milano a Roma. Nel giugno di quell’anno Battisti e Mogol si fermarono nel maneggio Paradiso a Marina di Carrrara. Mogol inoltre ha più volte ha raccontato di aver visto insieme a Battisti ‘la partita del secolo’ Italia-Germania (4-3) del Campionato Mondiale del Messico (17 giugno 1970) in un locale a Marina di Carrara. Targa sarà posizionata nella pineta davanti alla Imm (vicino all’ingresso 3 del padiglione fieristico) sul lato mare di via Oriana Fallaci, e grazie a un Qr code sarà possibile visionare brevi note sul cantante e sulla sua tappa a Marina di Carrara.

Riccardo Canesi che ha organizzato la cerimonia assieme al Comune di Carrara, oltre a ringraziare chiede di partecipare all’inaugurazione della targa a tutti coloro che ricordano del passaggio di Battisti e Mogol, così da raccogliere le loro testimonianze su aneddoti e altri episodi, come per esempio il concerto improvvisato sulla terrazza dell’allora bagno Vittorio. Questo il testo che sarà inserito all’interno della targa: "Durante il mitico viaggio a cavallo, da Milano a Roma, con Giulio Rapetti Mogol, autore dei testi delle sue canzoni immortali. Come ‘che anno è, che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te, le mie mani come vedi non tremano più e ho nell’anima in fondo all’anima, cieli immensi e immenso amore e poi ancora, ancora amore, amor per te, fiumi azzurri e colline e praterie dove corrono dolcissime le mie malinconie. L’universo trova spazio dentro me ma il coraggio di vivere, quello ancora non c’è".