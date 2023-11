"Carrara: Pazienti Oncologici Costretti a Pagare il Parcheggio"

"Mi chiamo Giada Mariotti e sono una paziente oncologica costretta ad andare a piedi al Monoblocco per fare terapia. Non siamo privilegiati nemmeno ad avere il cancro". Inizia così l’amaro sfogo di questa donna indirizzato a Comune di Carrara e Asl. "Vorrei portare all’attenzione che hanno aperto gratuitamente a tutti il parcheggio dell’ospedale di Carrara – prosegue –. Sono una paziente oncologica da 17 mesi e in questi giorni per fare una visita ho dovuto parcheggiare la macchina al parcheggio a pagamento dell’ex mercato coperto e andare a piedi fino all’ospedale. Ho 37 anni e tutto sommato sto bene e posso anche camminare, ma così non va bene. Non va bene perché devo faticare a cercare parcheggio (la maggior parte delle volte lontano) e devo pure pagarmelo, quando noi pazienti avremmo diritto a un’esenzione, almeno nella giornata di terapia, come è stato fino a poche settimane fa. La scorsa estate ho già dovuto pagare il parcheggio per 20 giorni di radioterapia, perché hanno rubato i pass e nessuno ha avuto premura di rifornirli".

Ma stavolta Mariotti non ci sta e non solo accusa chi ha deciso di rendere libero il parcheggio del Monoblocco, ma anche tutti quei cittadini che in barba alla sensibilità approfittano degli stalli gratuiti. "Non accetto questa situazione non solo per me ma anche per gli altri pazienti – conclude –. Ci sono pazienti che vanno a fare la terapia da soli, altri non riescono a camminare e altri ancora che hanno le stampelle, e ci sono gli anziani, che magari devono sottoporsi pure ai famigerati cicli lunghi di più di 3 ore. Non so se dovrei prendermela con chi ha permesso questo, o con chi se ne frega e parcheggia la macchina all’ospedale perché è ‘a ufo’ è anche meglio, e perché magari non trova posto per andare al mercato del lunedì da altre parti. È uno schifo. In tutte e due i casi".