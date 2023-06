Carrara, Passi avanti su bagni pubblici e biglietteria trasporto pubblico

Bagni pubblici: qualcosa si muove con timidi passi avanti. Ad annunciarlo in consiglio l’assessore Carlo Orlandi in seguito all’interrogazione del consigliere della Lega Andrea Tosi, che già alcuni mesi fa aveva presentato una mozione sul tema, votata all’unanimità, per impegnare la giunta a predisporre un nuovo piano di bagni pubblici. Un’attenzione al problema alta da tempo da parte dell’opposizione che vuole andare incontro a turisti e cittadini. "Abbiamo fatto dei sopralluoghi su Marina – ha risposto Orlandi – e una prima sede, poi ritenuta non idonea, era stata individuata nel parco ex lamiere sul lato del viale. Con l’Autorità portuale abbiamo proseguito nelle valutazioni e deciso per una sede alternativa che dovrebbe essere sempre in quella zona, con novità a breve. Saranno ripristinati i bagni alla Caravella, così come quelli al parco Puccinelli verranno ristrutturati". Un altro dei temi spesso portato in questi mesi dall’opposizione sui banchi del consiglio, è quello relativo alla creazione di una biglietteria per il trasporto pubblico da aprire in città. L’interrogazione è stata posta dal consigliere Massimiliano Bernardi, che ha invitato l’amministrazione a creare rapidamente una biglietteria nel centro di Carrara, così come già presente a Massa, per venire incontro alle necessità di quella fetta di popolazione, anziani e minorenni, tra i maggiori fruitori delle corse pubbliche. "A Carrara per fare un abbonamento, se non si ha l’auto, bisogna prendere tre autobus per raggiungere il punto più vicino – ha ricordato Bernardi – ed è inaccettabile. Sono problemi che si trascinano da 20 anni e vanno risolti". L’assessore Guadagni ha confermato che la creazione di una biglietteria è tra gli obiettivi prioritari del Comune e che gli accordi con Autolinee Toscane stanno andando avanti, anche per la formazione del personale.

D.R.