Carrara partecipa a Obiettivo Italia 200 scatti per capire chi siamo

di Francesco Marinello

Circa 200 ritratti di carraresi sono stati eseguiti nei giorni scorsi dal Club fotografico apuano allo spazio Tiresia di piazza Alberica per il progetto ’Obiettivo Italia - Censimento fotografico’. Un evento promosso dalla Federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf) in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica (Istat) per festeggiare il 75esimo anno di attività. Per l’occasione sono stati allestiti in tutta la penisola oltre 200 set per tessere un affresco corale ampio della popolazione nazionale con 40mila scatti. L’obiettivo era quello di realizzare un ampio censimento di rilevanza soprattuto per discipline quali l’antropologia culturale e sociale, la sociologia, la demografia e la statistica in modo da condurre indagini e ricerche su come evolve nel tempo la popolazione. Questo tipo di ricerca viene ripetuto ogni cinque anni su scala nazionale, fornendo ogni volta un ritratto della società, della sua moda, della sua estetica con risvolti sociali di tradizioni e costumi. Un secolo dopo August Sander dunque, che negli anni 20 fu l’iniziatore della rappresentazione fotografica di tipo seriale di un elevato numero di soggetti. ’Obiettivo Italia’ si colloca nel solco di un genere consolidato e autorevole attento agli sviluppi antropologici della società.

Carrara ha risposto presente in questo caratteristico progetto grazie all’intervento del Club fotografico apuano capitanato dal presidente Ennio Biggi e dal vicepresidente e responsabile della Fiaf Luca Frola: "Il nostro obiettivo è vedere come evolve nel tempo la nostra comunità - hanno spiegato –. Questa è la nostra passione e facciamo tutto per trasmettere alle persone l’amore per la fotografia, specialmente quella emozionale. Questo censimentoè dunque un progetto in cui le foto verranno caricate sui database dell’Istat e studiate dai vari sociologi ed antropologi, suddividendo gli scatti in gruppi sociali e quindi osservando l’evoluzione dell’uomo, della moda e della cultura". L’evento finale si svolgerà l’8 dicembre a Torino nella Galleria d’Italia dove verrà inaugurata una proiezione contenente tutti i 40mila scatti della popolazione italiana a cui seguirà una grande manifestazione. Un ricerca antropologica molto particolare e interessante a cui Carrara ha potuto prendere parte grazie alla passione del Club fotografico apuano che ha dimostrato come quest’arte del reale sia strettamente necessaria per catturare gli stati dell’anima dell’uomo e della natura.