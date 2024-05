Carrara nova. Pomeriggio albericiano

Venerdì e sabato si celebra la sedicesima edizione del ‘Ricordo della Fondazione di Carrara Nova’, la manifestazione promossa dall’Accademia Albericiana, con il patrocinio del Comune di Carrara e l’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Quest’anno l’evento sarà dedicato alla memoria del professor Paolo Santi, ex docente del liceo artistico Gentileschi che per anni ha contribuito ad organizzare la manifestazione. I festeggiamenti partono venerdì alle 17 da Palazzo Binelli con il professor Davide Lambruschi (nella foto), che presenterà il pomeriggio albericiano, e a seguire la conferenza del professor Piero Donati ‘La Carrara di Alberico matrice del fenomeno delle maestà’. Mentre per la giornata di sabato (alle 15) da piazza Accademia partirà la conferenza itinerante dedicata ai giardini segreti della città. Durante il percorso è previsto il saluto dell’assessore alla Cultura Gea Dazzi. "Alla morte di Ricciarda Malaspina, avvenuta nel 1553, saliva al potere il figlio Alberico – spiegano dall’Accademia Albericiana –, destinato ad amministrare lo stato per ben settant’anni. Nel 1554 Alberico ottenne la patente con cui venne eletto luogotenente del duca Guido Ubaldo della Rovere, capitano generale delle armi della Chiesa. Nel 1557 dà inizio alla costruzione delle mura di Carrara (10 maggio) e di Massa (10 giugno). La costruzione della cinta muraria diventava simbolicamente quasi fondazione stessa della città e per questo Alberico viene indicato come principe fondatore. La pianificazione urbanistica albericiana capovolge totalmente la dimensione della città medievale. Sorgono nuovi quartieri con le proprie chiese e vengono edificati numerosi palazzi".