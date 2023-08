Carrara nelle righe di Paolo Pratali Il racconto della vita quotidiana dove la scultura è protagonista

La rilettura culturale della storia e dell’ambiente di Carrara dalla fine del ’700 a oggi diventa un libro. Sotto la penna di Paolo Pratali prendono forma le idee di Paolo Galeotti in un testo dal titolo ’Da Canova a Munari...e tanto altro . Storia di una città’ (editore Tekn Art).

Dodici capitoli dove Pratali ripercorre la vita della città in un excursus che prende in considerazione i Fabbricotti con la loro bicentenaria disnastia e ne fa una lettura attraverso quella che è la voce di studiosi e degli eredi presenti sul territorio. Poi la scultura alla quale dedica tre capitoli per sottolineare l’importanza della plastica marmorea nell’economia della città. Da Jacopo della Quarcia a Michelangelo, passando per Bacco Bandinelli, Pietro Tacca, Canova e Torvaldsen per arrivare poi alla scultura della Biennale del 1957 e quella del Simposio del 1979. Un focus sul Duomo con i suoi capitelli e gli affreschi, la storia dell’accademia, del liceo artistico e della scuola del marmo. Lo scrittore dedica ampio spazio anche alla rilettura dei segni e dei simboli astratti delle icone marmoree attraverso un saggio di Filippo Arrighi che parte dalle raffigurazioni impresse sul marmo, per ricostruire la storia della città. L’autore Paolo Pratali classe ’54 è nato a Carrara. Ha frequentato il liceo artistico e l’Accademia delle Belle Arti laureandosi in pittura e opera nel ’72. E’ videoreporter e per diversi anni ha svolto la professione di insegnante nelle scuole medie e superiori della zona. Ha all’attivo numerose personali partecipando a rassegne d’arte in tutto il mondo ed è stato l’organizzatore del Simposio di scultura dal 1979 al 1982. L’anno dopo nell’83 da vita alla galleria d’arte ’Atelier Arti Visive’. Oltre alle opere si è poi dedicato alla scrittura con diverse pubblicazioni tra cui: Sulle tracce dei Liguri apuani, Ritratto non Ritratto, Il sogno del tempo, I segnali del vento.

Infine un particolare dibattito di origine enogastronomica sul gusto dei cavatori. A trattarlo è l’esperta di vino e di cibo, Nadia Cavazzini. "I cavatori di oggi vorrebbero bere solo grandi vini. Hanno la puzza sotto il naso e vanno dietro alla legge del soldo. Più costa una bottiglia e più è buono (loro pensano). Vanno dietro alla moda e alle grandi firme. L’idea della cantina è rimasta solo come approccio gretto. Oggi vogliono fare i gran signori".