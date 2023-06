CARRARA, Musetti, "Siamo il fanalino di coda del sistema sanitario regionale"

"Siamo il fanalino di coda del sistema sanitario regionale". Parole dure quelle pronunciate dalla consigliera di maggioranza Alberta Musetti. Intervenuta durante il consiglio comunale ad hoc sul futuro del Monoblocco, l’esponente dei repubblicani non ha usato mezze misure, sottolineando la necessità da parte della Regione di dare maggior spazio alla realtà apuana. "Il Monoblocco eroga servizi eccellenti dentro una scatola fragile - ha detto la consigliera - e sicuramente necessita di interventi importanti. Carrara nel sistema regionale è considerata sempre il fanalino di coda e non ha le attenzioni delle altre città. Ritengo che le varie amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni abbiamo poco da rimproverarsi, perchè nella logica dei rapporti questa partita la doveva giocare la Regione. I vigili del fuoco ci hanno messo di fronte alla realtà - prosegue - e impongono adeguamenti in qualche mese, a fronte dei due o tre anni stimati dall’azienda. Ci viene garantito che i servizi torneranno al loro posto, e ne prendiamo atto, però è un impegno su cui è difficile avere totale fiducia. Io ci voglio credere però anche l’azienda dovrà dare risposte, e la Regione risposte ancora più concrete. Non ho sentito parole a tutela dei lavoratori. Serve il coraggio di ammettere i ritardi e fare scelte audaci".