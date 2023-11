"CARRARA: Maltempo e Rifiuti, la Solidarietà degli Operatori Balneari"

La conta dei danni è ancora aperta. Il maltempo ha gravemente danneggiato la vicina Massa, con gli stabilimenti balneari in ginocchio a causa del mare entrato nei locali, ma anche la nostra città non se la passa di certo bene. "Da diversi giorni ormai – spiega l’assessore al Turismo Lara Benfatto – è cominciata la pulizia della spiaggia dai rifiuti portati a riva dalle mareggiate delle scorse settimane. Si tratta di un lavoro importante per il quale come amministrazione ci teniamo a ringraziare Nausicaa per il suo supporto, ma anche gli operatori balneari".

"Sono questi ultimi – prosegue – che si stanno occupando della raccolta dei rifiuti dall’arenile dimostrando ancora una volta un grande spirito di collaborazione. In questi mesi, d’altro canto, abbiamo instaurato un ottimo rapporto con tutti i gestori degli stabilimenti che non ci hanno mai fatto mancare il proprio sostegno e il proprio aiuto come hanno dimostrato anche la scorsa estate con il contributo economico che hanno dato al Comune per l’allestimento dello spettacolo pirotecnico di Ferragosto per il quale ci tengo a ringraziarli"