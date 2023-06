Carrara, Legittimo e Trasparente l'Affidamento degli Info Point Comunali

L’amministrazione comunale risponde all’intervento del consigliere della Lega Andrea Tosi, che aveva chiesto i criteri con cui sono stati affidati gli info point comunali. "L’assegnazione è stata legittima e trasparente – scrive l’assessore al Turismo Lara Benfatto, responsabile degli affidamenti –. Le osservazioni di Tosi sono infondate, e in ogni caso certe domande le dovrebbe porre semmai dall’altra parte della Foce, dove al governo c’è proprio il suo partito. In quanto esponente di spicco della Lega apuana Tosi dovrebbe ben sapere che la situazione da lui descritta è figlia innanzitutto dei problemi interni della maggioranza di centrodestra del Comune di Massa, che hanno portato non solo il nostro Comune, ma anche quelli di Massa e, a breve, di Montignoso a dover procedere all’affidamento diretto dei servizi di accoglienza turistica. Ricordo al consigliere che d’altronde è stato proprio il Comune di Massa in qualità di soggetto capofila dell’ambito turistico ‘Riviera Apuana’ ad affidare a Endas Toscana turismo, sulla base di procedura ad evidenza pubblica, i servizi di accoglienza e informazione turistica a livello di ambito fino allo scorso 30 marzo e avrebbe dovuto occuparsi anche del nuovo affidamento". "Purtroppo però così non è stato tanto che il nostro Comune, al pari di quello di Montignoso – aggiunge Benfatto –, ha scoperto solo nel corso di una riunione di ambito che avrebbe dovuto procedere per conto proprio a un’assegnazione diretta del servizio da aprile a dicembre. In questo scenario, visti i tempi stretti e la stagione ormai iniziata, il Comune di Carrara ha ritenuto di affidare il servizio all’operatore economico uscente seguendo una procedura assolutamente legittima e trasparente. In vista del 2024, infine, sarà nuovamente l’ambito a occuparsi di assegnare i servizi congiunti secondo una procedura ad evidenza pubblica".

A.P.