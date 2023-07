CARRARA, La Sindaca Arrighi smentisce polemiche sulla Convenzione del Marmo

"Nessuna manina, nessun cambiamento, semplicemente il dirigente ha riscritto l’articolo della convenzione in termini più formali ed anche rispettosi del consiglio comunale che ha approvato la disciplina alla quale si fa riferimento".

Così la sindaca Serena Arrighi motiva il cambiamento allo schema di convenzione sulle concessioni del marmo pubblicato oggi dalla Nazione che ha scatenato dubbi nei consiglieri di opposizione. "Le polemiche, le preoccupazioni e, a maggior ragione, le allusioni in merito allo schema di contratto di convenzione per la proroga di concessione sono fuori luogo e del tutto infondate. Basta leggere – scrive la sindaca – i passaggi delle determine che vengono citate in parte. Come si può leggere nei due documenti firmati dal dirigente del settore Ambiente e marmo, l’articolo 5 delle convenzioni nella prima versione diceva che ’il concessionario è tenuto a far pervenite tutta la documentazione riguardante l’adempimento degli obblighi ogni 2 anni’. L’attuale versione recita invece: ‘Ai sensi dell’articolo 8 della disciplina il concessionario è tenuto a far pervenire tutta la documentazione comprovante il corretto e tempestivo adempimento dei suddetti obblighi assunti in convenzione nei termini ivi previsti’. I tempi previsti dal citato articolo 8 – conclude la sindaca – della disciplina sono sempre 2 anni e quindi, di fatto, basta leggere correttamente e completamente le due determine per rendersi conto che non è cambiato nulla". Sulla questione La Nazione ha ospitato le perplessità dell’opposizione che chiederà chiarimenti nel prossimo consiglio comunale.