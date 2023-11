Esplosione in una palazzina a Carrara: “Ci sono 27 sfollati”

Carrara, 18 novembre 2023 – Ci sono complessivamente 27 persone evacuate dopo l’incendio di una palazzina divampato stamani a Carrara. Di queste, 13 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre delle restanti 14 se ne sono fatte carico i servizi sociali del Comune. Tra queste c'è una ragazzina”. Lo rende noto la vicesindaca di Carrara Roberta Crudeli rispetto all'esplosione e all'incendio in un alloggio alle case popolari di via Pucciarelli.

Secondo i vigili del fuoco al momento sono cinque gli appartamenti inagibili oltre quello dove c'è stato lo scoppio. Al momento non è ancora chiarito cosa sia esploso nell'appartamento e in quali circostanze. La vicesindaca spiega che i 14 in carico ai Servizi sociali appartengono a sei famiglie, di cui tre andranno nelle case Erp dell'ex ospedale San Giacomo, in via Carriona, e altri tre saranno accolti nella casa del Pellegrino di piazza Finelli, ad Avenza, fino a che non potranno tornare regolarmente nelle proprie case.

Crudeli ringrazia don Marino Navalesi e la parrocchia di San Pietro, ad Avenza, che, afferma in una nota, "ci ha dato un aiuto fondamentale, tanto immediatamente dopo all'evacuazione dello stabile, mettendo a disposizione l'oratorio, sia nella fase dell'accoglienza”.